В Краматорск прибыли лекарства и медицинские средства первой необходимости больниц донецкой области. Это 20 тысяч единиц с антисептиками, антибиотиками, средствами для обработки ран и другими медицинскими средствами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Рината Ахметова. Список нужного определили совместно с Министерством здравоохранения Украины. Это уже вторая партия лекарства, которую предоставляет Фонд Рината Ахметова в рамках помощи для Минздрава. Первые 100 тысяч единиц медикаментов уже были направлены в больницы Киевской области, в городах и поселках которой сейчас гуманитарная ситуация катастрофическая.