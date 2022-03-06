В США осуждают новый российский закон для СМИ о так называемых "фейковых новостях". Как известно, этот закон предусматривает тюремное заключение до 15 лет за новости о войне России в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В США призвали продолжать действия во всех секторах по продвижению прав человека и свободы. "Мы осуждаем действия Совета Федерации по утверждению закона, грозящего тюремным заключением на срок до 15 лет для журналистов", — заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн. Как известно, новый российский закон запрещает СМИ сообщать какие-либо события, которые могут дискредитировать Вооруженные Силы страны. Напомним, что некоторые известные издания приостановили работу своих редакций в России. Причина – новый закон, запрещающий сообщать правду об Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.