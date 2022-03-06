В Украине в территориальную оборону присоединились 100 тысяч граждан с начала полномасштабного вторжения войск РФ и войны с 24 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную гвардию (НГУ). "С начала российского вторжения в территориальную оборону вступили 100 тысяч украинцев", — говорится в сообщении пресс-службы. После войны территориальная оборона станет частью системы обороны Украины. "Гордимся таким подспорьем, вместе до конца! Спасибо каждому смелому украинцу и украинке, которая демонстрирует вместе с нами непреклонный дух украинского воина!" – отметили в НГУ. Ранее мы рассказывали, где можно записаться в территориальную оборону, и публиковали список адресов. А также писали, как присоединиться к интернациональному легиону обороны Украины и каков алгоритм действий. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram. Победа будет за нами! Слава Украине!