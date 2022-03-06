В результате России против Украины из пострадавших городов на сегодняшний день нуждаются в эвакуации более 2000 иностранных студентов. Украинская сторона просит помощи у стран гражданства для организации гуманитарных коридоров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук. "Это сотни граждан Индии, более 700, Китая, Пакистана, Турции и других стран. Всего это более 2 000 иностранных граждан, страдающих сегодня от голода, холода и обстрелов вместе с украинскими студентами", — отметила она. Она также заявила, что у нее есть вопросы в посольства, поскольку всю ночь велась переписка с дипломатами. По ее словам, в Мариуполе страдают около 70 только турецких студентов. Украинская сторона также пытается договориться об эвакуации более 100 китайских студентов из Сум. Напомним, Верещук также осудила мировых лидеров, не помогающих Украине в эвакуации своих граждан. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.