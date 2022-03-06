Дальнейшая эскалация конфликта будет иметь серьезные последствия для мировой экономики. В МВФ заявили, что последствия санкций будут распространяться и на другие страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. "Продолжающаяся война и связанные с ней санкции также будут оказывать серьезное влияние на мировую экономику", — заявили в МВФ. Цены на энергоносители и пшеницу резко выросли, добавив к последствиям инфляции от пандемии глобальные сбои в цепочке поставок. Денежные власти по всему миру должны будут внимательно следить за ростом цен в своих странах, добавил он, и необходимо проводить политику защиты экономически уязвимых домохозяйств. "В случае эскалации конфликта экономический ущерб будет еще более разрушительным", — добавили в МВФ. Международный валютный фонд заявил в субботу, что уже на следующей неделе вынесет на рассмотрение Исполнительного Совета прошение Украины "О выделении 1,4 миллиарда долларов в качестве чрезвычайного финансирования". Напомним, что ЕС выделил первый транш гуманитарной помощи беженец. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.