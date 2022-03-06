Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук обратилась к международным лидерам, чьи граждане находятся на территории Украины. Осудила их за бездействие по военным преступлениям президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Верещука. "Мы не различаем, будь то украинец, это китаец или гражданин Турции — мы помогаем всем. Нас болит жизнь каждого. Жизнь всех кто попал в беду. Почему же сегодня, когда вы лидеры современного цивилизованного мира видите как убивают ваших граждан и ничего не можете поделать — не можете указать Путину, что так нельзя.. В очередной раз пытаясь примирительно что-то друг другу объяснить. не могут их спасти", – заявила Верещук. Напомним, РБК-Украина обновляла информацию о ситуации в Киеве в марте. Война России против Украины длится одиннадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.