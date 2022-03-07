Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Украине будет выделено еще 175 млн. фунтов стерлингов (около 230 млн. долларов) в качестве помощи. Большая часть будет передана непосредственно украинскому правительству. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News. "После 12 дней войны уже ясно, что президент РФ Владимир Путин допустил просчет, он недооценил украинцев, их героическое сопротивление, недооценил их лидера и недооценил единство Запада", – заявил Джонсон. Он добавил, что Великобритания, Нидерланды и Канада "мобилизовали более практичную и устойчивую поддержку для Украины". Международная группа поддержки будет координировать усилия международного сообщества по оказанию долгосрочной и твердой помощи сейчас и в будущем. "Настал момент, когда друзья Украины должны создать коалицию гуманитарной, экономической и оборонной военной поддержки, чтобы гарантировать, что Путин терпит поражение", — добавил Джонсон. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.