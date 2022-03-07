Госспецсвязи обратилась в Международный союз электросвязи (МСЭ) с требованием поддержать Украину в момент войны, развязанной Россией против Украины. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Так, представители Госспецсвязи призвали МСЭ обратиться к государствам-членам Союза с рекомендацией "блокировать входящие/исходящие вызовы в телекоммуникационных сетях общего пользования из номеров в форматах, выделенных Федеральным агентством связи РФ для использования на временно оккупированной территории Украины". Также в ведомстве обратились к государствам-членам МСЭ, а также поставщикам телекоммуникационного оборудования о предоставлении технической помощи, поддержке и содействии в восстановлении инфраструктуры на украинских территориях, а также поставкам телекоммуникационного оборудования. Кроме того, Госспецсвязи обратилось к МСЭ о возможности организации бесплатной спутниковой связи и доступа к спутникам на территории Украины. Ранее в Госспецсвязи призвали не снимать и не публиковать работу ПВО. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!