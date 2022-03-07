Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям показала, как выглядят украинские города после обстрелов со стороны российских оккупантов.

Фотографии опубликованы в Telegram ГСЧС.

6 марта две группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области работали на разминировании жилых секторов от взрывоопасных предметов, оставшихся после вражеских обстрелов. В Ингульском районе и в мкр Ракетное Урочище г. Николаева изъято четыре кассетных элемента и 10 корпусов реактивной системы залпового огня «Смерч».

Утром 7 марта по Николаеву снова был произведен обстрел жилых массивов из Смерчей. В результате чего, возникло 5 пожаров в жилом секторе и объектах промышленности (ДП НПКГ «Заря»-«Машпроект»).

К ликвидации последствий от Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области привлечено 11 единиц техники 32 спасателя. Масштабы разрушения устанавливаются.

Житомирская область. 6 марта около 21:00 были нанесены авиаудары по г. Коростень, г. Овруч и г. Малин Коростенского района, в результате чего:

— г. Малин – разрушено двухэтажное здание, уничтожено 3 легковых автомобиля. Предварительно погиб 1 человек и пострадали 3 человека.

— г. Овруч – разрушено здание центра занятости и взрывной волной повреждены окна в трех пятиэтажных многоквартирных жилых домах. Полностью разрушены 2 двухэтажных жилых дома. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 11 человек и 2 ед. техники.

— г. Коростень – повреждены окна в здании ОШ №2. Предварительно пострадал 1 человек. От ГСЧС привлечены 3 человека и 1 ед. техники.

Город Малин Житомирской области после авиаударов 6 марта.

Чернигов. Проводятся работы по разбору конструкции и поиску людей на ул. Гагарина помещения ОШ №18.

На месте происшествия работает отделение группы спасательных работ 2 единицы техники 6 человек личного состава.

