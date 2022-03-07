Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заключил перечень ограничений против России в сфере видеоигр, введенных после вторжения в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение министра в Facebook. "Игры закончились. Киберспорт уходит из России. Многие разработчики игр и киберспортивных уже поддержали Украину и наложили санкции в РФ", — отметил Федоров. По его словам, ограничения наложили ряд гигантов индустрии. Например, Ubisoft и EA Sports остановили продажи своих продуктов в России и Беларуси, WePlay Esports начала блокировать пользователей из России на турнирной платформе, а также не будет освещать Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 на русском языке. Остальные компании прекратили сотрудничество с россиянами в разных проектах. По данным министра, российский рынок видеоигр занимает 8-е место в мире по доходу, что в 2021 году составило 2,7 млрд долларов. 53% россиян регулярно играют в игры на ПК. "Время возвращаться к реальности и выводить войска из Украины. А не прятаться в видеоиграх", – резюмировал глава Минцифры. Соединенное Королевство выделило дополнительную финансовую помощь Украине на сумму почти на четверть миллиарда. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.