Министерство иностранных дел поддержало инициативу создания специального трибунала для наказания руководства РФ за ее агрессию против Украины. Его создаст коалиция государств, а Украина будет заниматься сбором доказательств преступлений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД. "Учитывая беспрецедентный за более чем 80 лет характер неспровоцированной агрессии и отсутствие соответствующих международно-правовых механизмов для привлечения РФ и ее руководства к ответственности за столь тяжкое преступление против человечества, я поддержал инициативу международного научного сообщества по созданию специального Трибунала по рассмотрению дела о преступлении российской агрессии против Украины, – заявил Кулеба. Он отметил, что прецедент создания такого инструмента международного правосудия уже был в прошлом столетии . "В январе 1942 года в Лондоне представители девяти государств подписали декларацию, заложившую основы Нюрнбергского трибунала. Я благодарен ведущим специалистам по международному праву, разработавшим проект декларации и заявления с призывом к созданию специального трибунала для наказания руководства РФ за преступление агрессии ", – подчеркнул Кулеба. Он также отметил, что Украина полностью поддерживает эту инициативу, а Министерство иностранных дел уже начало работу над ее воплощением. "Отдельно подчеркиваю, что работа над созданием трибунала не заменяет, а дополняет имеющиеся дела за совершенные в ходе агрессии военные преступления и преступления против человечности, которые сейчас расследуются в Международном уголовном суде, а также инициированные Украиной процессы в Международном суде ООН и Европейском суде по правам человека", — резюмировал Кулеба. Напомним, сегодня секретарь СНБО заявил, что из-за разрушительной войны России против Украины российских военных преступников ждет трибунал. Отметим, сегодня в Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России по делу о геноциде. Российская сторона на них не присутствует. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.