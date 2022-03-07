Все сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Украины.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрелов:

«Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину».

Также идет перемещение местных членов Миссии, которые ранее были размещены в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности.

Из Киева начал движение еще один конвой местных членов Миссии.