Все сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Украины.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Миссия получила сообщение о повреждении офиса СММ в Мариуполе в результате обстрелов:
«Процесс временной эвакуации всех международных членов Миссии почти завершен. Последняя группа – глава Миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину».
Также идет перемещение местных членов Миссии, которые ранее были размещены в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности.
Из Киева начал движение еще один конвой местных членов Миссии.