Россия планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и с этой целью опрокидывает авиационные подразделения двух военных округов на территорию Беларуси. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. "Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", — заявили в Генштабе. Ранее мы писали, что Госспецсвязи призвало МСЭ блокировать звонки с временно оккупированных территорий. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!