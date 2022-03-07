Компания Deloitte последней из "большой четверки" консалтинговых фирм заявила о прекращении работы в России и Белоруссии. Ранее оттуда ушли KPMG, PwC и Ernst&Young. Об этом сообщает РБК-Украина, посыпаясь в Twitter главного исполнительного директора компании Пунита Ренжена. "Deloitte больше не будет работать в России и Беларуси. Мы будем и дальше уделять приоритетное внимание поддержке своих людей и постоянному росту гуманитарных потребностей в Украине и по всей Европе", – заявил функционер. Консалтинговая компания не сомневается, что принятое решение правильно. Вместе с тем ориентировочно 3 тысячи работников в России и Беларуси останутся без работы. В Deloitte пообещали поддержать пострадавших от ухода компании с рынка. К слову, тройка консалтинговых гигантов разорвала сотрудничество с Россией после агрессии против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.