С начала полномасштабного вторжения в Украину Российская Федерация уничтожила сотни школ, десятки больниц и тысячи жилых домов.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он считает, что россияне — варвары и не умеют воевать против военных, разбираясь только в том, как убивать мирных граждан:

«Варвары ХХІ века. РФ повредила или уничтожила 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Совсем без света, воды, тепла более 900 наших населенных пунктов. Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но отлично умеет убивать мирных граждан».

Оккупанты уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Вязовка в Житомирской области. Эта церковь были построена в 1862 году.