Бойцы территориальной обороны уничтожили третий за 10 суток российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

Об этом сообщает глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким.

«Баштанская терроборона устанавливает рекорды. Третий «панцирник» за десять дней. Красавцы!», — говорится в его сообщении.

Автор видео отмечает, что комплекс собираются уничтожить.

Виталий Ким также пишет, что россияне в районе аэропорта отступили:

«По аэропорту. Был танковый бой. Сейчас отступают. Пошли прятаться по домам в районе Баловного, порядка 20 человек. Будете видеть — звоните на 102. Можете им говорить, чтобы сдавались, сдавали оружие Командование их уже бросило».