В Запорожской области враг открыл огонь по машине «Укрпочты». Погибли двое сотрудников компании.

Об этом сообщает пресс-центр Запорожской ОГА.

«Вчера коллеги из «Укрпочты» попытались забрать погибших коллег поскольку надеялись, что кто-то выжил. Но прибыв на место трагедии они успели только сфотографировать место происшествия, потому что начали появляться танки оккупантов и оставаться на этом месте было опасно для собственной жизни», — говорится в сообщении.

Машина с телами погибших сотрудников «Укрпочты» осталась стоять в поле. По словам работников «Укрпочты» — это были военные-кадыровцы.

«В связи с проведением боевых действий на этом участке местности и передвижением военной техники оккупантов, эвакуация тел погибших на данное время невозможна», — указано в сообщении.

Руководство Запорожской ОГА обращается к каждому гражданину города и области.

«Если мы сегодня не отреагируем на зверские действия захватчика, то завтра они сделают то же с вами и вашей семьей. Итак, просим вас уже сегодня, берите оружие, копайте окопы, укрепляйте свои дома и объединяйтесь против агрессора», — призвали в ОГА.