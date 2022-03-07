В захваченных боевиками в районах Луганской и Донецкой областей жители стали собираться на митинги и уничтожать флаги "ЛДНР". А вместо них вешать украинские. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дениса Казанского. Сообщается, что на территориях, еще недавно контролировавшихся Украиной, а теперь захваченные боевиками, начали вывешивать флаги псевдореспублик. Однако местные жители категорически против. Они выходят на митинги и протесты, снимают эти флаги и вешают украинские. Также они заявляют, что "увольнять" их не нужно требуют кафиров убраться с их земли. Как отмечает Денис Казанский, еще в 2014 году в этих районах было много пророссийских граждан, поддерживавших митинги "русской весны". Однако в 2022 году в этих районах практически не осталось пророссийских граждан. Они за эти годы прекрасно разобрались, что такое Россия и Путин. Потому люди стали выходить на проукраинские митинги и вешать украинские флаги. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине! Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Чаплинке Херсонской области люди вышли на проукраинский митинг. Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.