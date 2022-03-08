В Мариуполе 6-летняя девочка скончалась от обезвоживания. Ее тело накануне извлекли из-под завалов дома.

Как сообщил журналистам городской глава Вадим Бойченко, мать девочки погибла. Сколько времени ребенок боролся за жизнь – неизвестно, последние минуты своей жизни она была одна.

Как известно, Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов уже восьмой день.

«Мариуполь необходимо разблокировать. Срочно необходимо открыть гуманитарный коридор и спасти полмиллиона мариупольцев», — отмечают в Мариупольском горсовете.

«В Мариуполе впервые за десятки лет, наверное, со времен вторжения нацистов, от обезвоживания погиб ребенок. Услышьте меня сегодня, уважаемые партнеры. От обезвоживания умер ребенок. В 2022 году», — прокомментировал президент Владимир Зеленский.

