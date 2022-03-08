Один из западных друзей Владимира Путина, лидер итальянской ультраправой партии «Лига» Маттео Сальвини прибыл в Польшу, чтобы доставить в Италию украинских беженцев. Сальвини, который в 2014 поддержал аннексию Крыма, встречался и восхвалял Путина, сейчас осуждает российское вторжение в Украину.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Euractiv.

Итальянский ультраправый лидер утверждает, что хочет помочь украинским беженцам и поддержать принимающие страны:

«Я контактирую с разными организациями, цель – перевезти в Италию десятки женщин, вдов и сирот».

Вместе с Сальвини в Польшу в рамках делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прибыли три итальянских депутата, что, по их словам, является выражением поддержки со стороны организации страны, которая стала жертвой агрессии.

Сальвини также заявил, что намерен посетить Украину.