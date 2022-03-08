Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам использовать слова «война» или «вторжение» для описания происходящего в Украине.

Об этом сообщает Irish Times.

Напомним, сама Россия называет войну «специальной операцией» и запрещает журналистам использовать другие термины. Теперь ООН заявила, что войну нужно называть «конфликтом» или «военным наступлением».

Кроме того, сотрудникам ООН запретили использовать украинский флаг в личных или официальных аккаунтах в социальных сетях или на веб-сайтах.

«Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, должны быть объективными. Существует серьезная возможность репутационного риска, на который недавно обратили внимание чиновники», — говорится в сообщении.

Официального комментария от ООН пока нет.

Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к международным партнерам и НАТО и попросил боевую авиацию и средства ПВО, если они не могут закрыть небо над Украиной.