В сети появляются сообщения о том, что в сторону Бобруйска (Беларусь) везут новую партию ракет для РК «Искандер».

Колонна КамАЗов ВС РФ с опознавательными знаками «V» замечена на трассе М5 в движении со стороны Минска в сторону Бобруйска, пишет Telegram-канал «УНИАН».

В колонне можно заметить около 10-и длинных КамАЗов, в кузове которых находится по два короба от ракет для РК «Искандер». Машины двигаются со стороны Минска, то есть, скорее всего, коробки не пустые. Другими словам, идет перевозка как минимум 20-и ракет для РК «Искандер».

