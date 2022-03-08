Эвакуация мирного населения в Сумах сорвана из-за обстрелов вражескими танками.

Как передает корреспондент УНИАН, на выезде из города продолжается бой. В частности, ведется обстрел российскими танками и автоматная стрельба.

На блокпосту, где размещаются силы местной терробороны, весь автомобильный транспорт разворачивают обратно в город. Также люди, которые собирались уехать из города, пешком с личными вещами в чемоданах и других чемоданах пешком возвращаются в Сумы.

Один из очевидцев снял на видео момент боя в то время, когда на улице Роменской формировалась колонна для эвакуации, а в этот момент началась стрельба.

Как известно, первая колонна отправилась из города в 9:00. Коридор в режиме тишины обещали с 9 до 21 часов. Вторая колонна формировалась для выезда из Сум со стороны педагогического университета в 13:00.

В настоящее время автобусы, прибывшие из Полтавы для эвакуации жителей Сум, с табличками на лобовом стекле «Дети» отправились в местное депо коммунального транспорта.



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