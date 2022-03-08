США 8 марта объявят нефтяное эмбарго России. Такое заявление лично сделает президент США Джо Байден.

Как сообщает Bloomberg, США разработали закон, запрещающий импорт российской нефти в страну. Ключевые законодатели объявили о двухпартийной структуре, по которой Палата представителей США может проголосовать уже в среду.

Этот законопроект может быть рассмотрен в ближайшее время. В случае его одобрения он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который до сих пор формально не высказывался в пользу такой меры, опасаясь, что она может привести к повышению цен горючего в Соединенных Штатах.

Ранее СМИ сообщали, что США начали переговоры с Венесуэлой для того, чтобы ослабить санкции против них. Таким образом, им могут разрешить продавать нефтепродукты для того, чтобы компенсировать отсутствие на рынке российской нефти.