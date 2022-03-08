В Ивано-Франковске, в котором СБУ несколько дней назад задержала организаторов «народных республик» в Западной Украине, создан Координационный центр обеспечения Сопротивления SaveUkraineNow, целью которого является координация, анализ, сбор и направление разнообразной помощи в места наибольшей потребности, а также обеспечение потребностей местной теробороны и области, ВСУ и насущные гуманитарные запросы.«Хотим, чтобы помощь, в которой нуждаются наши защитники и временно перемещенные лица, была максимально доступной и своевременной», — пишет волонтер Юлия Клебанова на своей странице в ФБ.

Поддержать нас могут все, кто готов стать спина к спине в нашей борьбе за мир, говорит она.

Перед лицом войны украинцы забыли о ссорах и объединились, чтобы вместе противостоять врагу.«Сегодня мы едины, как никогда. Те украинцы, которые говорят на украинском и русском языках. Те, кто был при Зеленском и те, кто еще недавно были против. Конкуренты, идеологические противники, разведенные пары, политические оппоненты — сегодня все сплочены перед лицом русских оккупантов», — написал Савва Либкин в «Инстаграм».

По его словам, они покупают продукты, готовят и развозят еду на блокпосты и в воинские части. Также туда доставляют другие необходимые вещи.