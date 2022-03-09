Украина и Россия договорились открыть сразу несколько коридоров для эвакуации. Украинская сторона будет вывозить местных жителей из всех горячих точек.
Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.
По ее словам, еще продолжается разговор премьер-министра Дениса Шмыгаля с руководителем Красного Креста Питером Маурером на предмет подтверждения коридоров. Военные согласились на режим тишины с 09:00 до 21:00.
Гуманитарные коридоры открываются по следующим направлениям:
Энергодар — Запорожье
Сумы — Полтава
Мариуполь — Запорожье
Волноваха — Покровск
Изюм — Лозовая
Ворзель, Буча, Бородянка, Гостомель и Ирпень в Киев (через Стоянку и Белогородку)