Международное агентство по атомной энергии потеряло связь с системами мониторинга на Чернобыльской АЭС. Напомним, станция захвачена российскими оккупантами.

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет Reuters.

«Удаленная передача данных из систем мониторинга гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС, была потеряна», — отметили в агентстве.

Как известно, российские военные захватили Чернобыльскую АЭС 24 февраля. Станция работает в плановом режиме, но персонал держат в заложниках. Таким образом, Россия нарушает требования радиационной безопасности.