Министр обороны Алексей Резников просит украинцев и СМИ не распространять сообщения о предоставлении странами-партнерами того или иного оружия Украине.

Об этом он пишет в Facebook.

«Военно-техническое сотрудничество – очень щепетильная сфера, которая требует чрезвычайно взвешенного подхода к публичным комментариям. Особенно – в период войны.

В связи с этим я обращаюсь с просьбой ко всем. Пожалуйста, не распространяйте сообщения о предоставлении определенным странам того или иного оружия нашему государству. Воздерживайтесь от комментариев на этот счет. Оставьте право высказываться на эти темы только официальным лицам.

Я понимаю стремление людей поделиться хорошими новостями. Но иногда это создает информационный фон, негативно влияющий на результат.

Это может осложнить получение дополнительных возможностей нашей армией, которую она просто должна получить. В результате Украина может нести потери, которых мы могли избежать и должны избегать!

Всю информацию, которую можно будет обнародовать по согласованию с партнерами, мы обязательно и своевременно обнародуем. Враг не должен знать, чего ему ждать. Пусть это будет ему неприятным сюрпризом».