Служба безопасности опубликовала видео с очередным признанием российского оккупанта. Он говорит, что никого не убивал и принял решение сдаться.

Сдал он не только свое оружие, но и форму. На допросе СБУ оккупант сидел в свадебном костюме, который из жалости ему дали украинцы.

Говорит, что им обещали 3-4-дневный победный марш и теплую встречу местного населения. Вместо этого командир его бросил. Несколько дней он бродил по лесу, убегая от местных жителей. В итоге встретил представителей территориальной обороны и сдался.

https://www.youtube.com/watch?v=3Zqhfd5VnQ4&t=168s