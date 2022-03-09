США направляют две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot в Польшу.

Об этом сообщил представитель Европейского командования (EUCOM) американских вооруженных сил Адам Миллер, пишет CNN.

По его словам, в ответ на указание министра обороны и на запрос польских союзников генерал Уолтерс, командующий европейским командованием США, приказал армии США в Европе и Африке передислоцировать две батареи Patriot в Польшу.

Издание отмечает, что США направляют батареи в рамках «оборонительного развертывания» для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО во время вторжения России в Украину. Этот шаг «никаким образом не будет поддерживать никакие наступательные операции».