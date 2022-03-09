Соединенные Штаты отклонили предложение Польши передать свои истребители МиГ-29 российского производства на базу США в Германии, как способ пополнить ВВС Украины для защиты от вторжения российских сил.

Об этом со ссылкой на Reuters пишет «Европейская правда».

Соединенные Штаты пытаются ускорить поставки оружия в Украину, но перспектива перелета боевой авиации с территории НАТО в зону боевых действий «вызывает серьезную обеспокоенность у всего НАТО», отметили в Пентагоне.

«Нам просто непонятно, что для этого есть существенное обоснование», – сказал спикер Пентагона Джон Кирби относительно предложения Польши.

«Мы продолжим консультироваться с Польшей и другими нашими союзниками по НАТО по этому вопросу и сложным материально-техническим проблемам, которые он создает, но мы не считаем предложение Польши разумным».

Напомним, накануне Польша объявила о готовности разместить свои самолеты МиГ-29 на авиабазе Рамштайн в Германии и передать в распоряжение Соединенных Штатов. Ведомство призвало других членов альянса, которые имели другие такие самолеты, сделать то же самое. В Госдепе заявили, что польское предложение застало Соединенные Штаты неожиданно.

Добавим, законодатели США стремятся ускорить военную помощь Украине и настаивают на том, чтобы администрация Байдена упростила передачу самолетов.

Польша заявила, что поддержит Украину оборонным оружием, но добавила, что не будет отправлять самолеты, поскольку не является прямой стороной конфликта.

В России подчеркивают, что страны, которые предлагают аэродромы Украине, будут считаться вступившими в конфликт.

США направляют две батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot в Польшу.