Самая слабая сторона российской армии – это логистика, это все знали, и сейчас это видим наглядно, — такое заявление сделал журналист-расследователь Христо Грозев из Bellingcat.

«Абсолютно согласен, что ресурсы, которые были перенесены на украинскую территорию, не человеческие, а инвентарные – это включает бензин, ракеты, амуницию – были предназначены для войны, которая длилась 7-8 дней. Сейчас есть очень реальная дыра в снабжении», — цитирует его Укринформ.

Журналист уверен, что сложности с логистикой будут только увеличиваться, ведь довезти цистерны до мест дислокации российских войск, которые очень разбросаны по Украине, практически невозможно. При этом он не исключил в ближайшие дни новые атаки России на украинские города ракетами, но россияне могут получить там «неожиданность»:

«Я ожидаю, что все-таки будут завтра или послезавтра новые попытки имеющимися средствами, менее дальнобойными ракетами, которые на 120-130 км могут стрелять, попытка повторить по Сумам, Харькову, это видно из передвижения воинских частей. Но я ожидаю, что здесь неожиданность будет».

