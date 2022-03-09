В Скадовск (Херсонская область) 9 марта вошла российская военная техника. Оккупанты вынесли из городского совета компьютеры.

СМИ сообщают, что все произошло в районе 9 утра. В это время в центр города заехали 8 машин со знаком «Z», военные выбили двери в городской совет.

Городской глава Александр Яковлев сообщил телеканалу «Суспільне», что из здания вынесли все компьютеры:

«Зашли военные неизвестного рода войск и забрали в городском совете все компьютеры и уехали. Устроили здесь разгром. Травмированных нет».



