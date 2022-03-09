Все объекты Чернобыльской атомной электростанции обесточены, поскольку произошло аварийное отключение последней линии электропередачи, которая вела к объекту. Работы аварийных дизельных генераторов для электроснабжения важных систем хватит лишь на 48 часов.

Об этом сообщает «Укрэнерго» в Facebook.

Там сообщают, что сегодня в результате враждебных действий российского агрессора была полностью обесточена Чернобыльская АЭС.

«Последние дни электричество поступало ​​только по одной линии, две другие высоковольтные линии были перебиты оккупантами в первые дни вторжения. Мы неоднократно выходили на переговоры с оккупантами с просьбами о проведении ремонтных работ в интересах безопасности всего континента, учитывая статус Чернобыльской зоны и наличие ядерных объектов. Однажды мы получили согласие, и наша ремонтная бригада выехала на осмотр повреждений. Закончилось все жесткими обысками, стрельбой над головами наших сотрудников и угрозами расстрела – к ремонтным работам их не допустили. И вот сегодня ЧАЭС полностью обесточена», — говорится в сообщении.

Отметим, в хранилище ядерного топлива большое количество отработанных топливных сборок, они без работающей системы охлаждения представляют опасность для окружающей среды. Есть опасность повышения радиационного фона. Без энергоснабжения не будет работать вентиляция, система пожаротушения на ЧАЭС.

Сейчас включены аварийные дизель-генераторы, но их хватит только на 48 часов.