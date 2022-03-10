С 9 утра открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из Сум, Тростянца, Краснополья, Изюма, Волновахи, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки, Белгородки, Мариуполя.

Об этом сообщила министр реинтеграции Ирина Верещук.

Гуманитарные коридоры открыты по следующим маршрутам:

Из города Тростянец в направлении города Полтава

Из Краснополья в направлении Полтавы

Из Сум в направлении города Полтава

Из Мариуполя в направлении Запорожья

Из Волновахи в направлении города Покровск

Из городов Изюм в город Лозовая Харьковской области

Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – в Киев, из Стоянки и Белгородки – также в Киев».

Маршруты такие:

Тростянец — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава. Люди частично поедут на автобусах, частично на собственном транспорте.

Краснополье — Верхняя Сыворотка — Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава. Также частично на автобусах, частично на собственном транспорте.

Сумы — Голубовка — Ольшана — Недригайлов — Коровинцы — Ромны — Андрияшевка — Лохвица — Лубны — Полтава. Из города Сумы люди выедут на личном транспорте, а из Полтавы будут отправлены автобусы для вывоза людей, у которых нет личного транспорта.

Мариуполь — Портовское — Мангуш в обход Никольское — Республика — Розовка — Бильмак — Пологи — Орехов — Запорожье с обязательным разминированием по всему маршруту.

Волноваха — Валерьяновка — Новоандреевка — Кирилловка — Угледар — Покровск.

Изюм — Малая Комышеваха — Барвенково — Близнецы — Лозовая. Автобусы для эвакуации будут выезжать из города Лозовая.

Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – в Киев, Стоянка, Белгородка – Киев. Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.