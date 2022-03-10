Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Анталии заявил, что Россия не нападала на Украину.

«На другие страны мы нападать не планируем, мы и на Украину не нападали», — заявил он.

При этом он не стал отрицать атаку российских военных на роддом в Мариуполе. Лавров заявил, что там была база батальона «Азов»:

«На заседании Совбеза ООН были предъявлены факты нашей делегацией о том, что этот роддом давно захвачен батальоном «Азов» и другими радикалами, оттуда выгнали всех рожениц, весь медперсонал. Это была база ультрарадикального батальона «Азов». Эти данные были предъявлены три дня назад. Поэтому делайте выводы сами».