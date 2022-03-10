В ВСУ показали новую коллекцию пленных РФ, захваченных силами военных и территориальной обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Вооруженных Сил Украины. Война с оккупантами. Вот так выглядят оккупанты, вторгшиеся на территорию нашей страны: Отметим, что согласно данным Генерального штаба ВСУ, российская сторона уже потеряла 12 тысяч личного состава. Точное количество военнопленных не разглашается. Ранее мы писали, что военнопленные во время пресс-конференции 9 марта заявили, что пойдут против Путина, когда вернутся. Все оперативные и только Проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber . Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!