Советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона назвал самые опасные регионы Украины, из которых жителям лучше временно уехать.

Арестовича подчеркнул, что в некоторых регионах идут особо жестокие бои, женщинам и детям лучше покинуть эти территории:

«Для тех кто имеет детей, или женщины, особенно Харьков, Донецкая, Луганская области лучше уехать. Это города ожесточенных военных боев и гражданским там делать нечего, если только ты не такой гражданский, который работает в службах, обеспечивающих жизнедеятельность войск или города».

