Немцы предложили 300 тысяч частных домов для размещения беженцев из Украины после вторжения России в страну. Заявление сделало Министерство внутренних дел Германии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters. Министерство сотрудничает с некоммерческой организацией gut.org AG и некоммерческим подразделением Airbnb.org компании по аренде жилья Airbnb Inc для распределения беженцев по предложениям жилья, говорится в сообщении Министерства. По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с момента вторжения из Украины сбежали более 2,3 миллионов человек. Большинство из них – женщины и дети. По состоянию на среду в Германии было зарегистрировано немногим более 80 000 украинских беженцев, и каждый день прибывает все больше. Многие из них прибывают в Берлин на поезде или автобусе, что побудило столицу Германии создать временное жилье в своем закрытом аэропорту Тегель, чтобы вместить до 3000 человек. Оттуда беженцы будут распределены по домам на более продолжительный срок в Берлине или в другом месте Германии. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.