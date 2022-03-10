По аэропорту в Лозоватке Криворожского района Днепропетровской области ударили две ракеты оккупантов.

Об этом сообщает руководитель военной администрации Александр Вилкул в Facebook.

«Только что два прилета ракет по аэропорту в Лозоватке. Воронки до пяти метров. Люди не пострадали», — добавил он.

Российские оккупанты собираются использовать украинские АЗС и хранилища нефтепродуктов для заправки своих войск.

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