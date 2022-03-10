Представители силовых структур России стали сами искать возможность связаться с украинской разведкой и сообщить полезную информацию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны. Сообщается, что, понимая неотвратимость наказания за военные преступления на территории Украины, все большее число представителей силовых структур России пытается выйти на связь с военной разведкой Украины. Также в качестве "входного билета" они предлагают разную информацию. "На днях был получен комплект материалов на командиров сводных отрядов от Чеченской Республики. Материалы были проверены и подтверждены соответствующими возможностями ГУР МО Украины. По понятным причинам предоставляем часть информации по указанным командирам, адаптированную по вопросам невозможности определения источника утечки информации", — говорится в сообщении. В документе отмечено, что 24.02 через зону ЧАЭС на территорию Украины прибыл сводный отряд из числа Росгвардии РФ (из состава войск Национальной гвардии Чеченской Республики): Батальонов север (командир Магомед Тушаев – погиб) Батальон Юг — (командир Хусейн Межидов) ОМОН "Ахмат-Грозный" (Анзор Бисаев) Общая численность – более 1200 человек Что известно о предводителях Магомед Салаудинович Тушаев (23.02.1986 – 26.02.202226.02.2022). Генерал-майор Тушаев был офицером ОМОН и командиром 141 моторизированного полка Национальной гвардии Чечни. Уничтожен 26 февраля 2022 в районе Гостомеля подразделениями ВС Украины. Анзор Бисаев – командир мобильного отряда особого назначения Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Чеченской Республике Ахмат с дислокацией в г. Грозный. Использует номер 79299158888 и числится в базе как Анзор Б, Анзор Борец, Амон2. Использует номер: 862377050571980, IMEI 86516904021946, модель PHILIPS XENIUM E580. Находится в г. Бородянка или С. Бабинцы (опознанный по видеозаписи). Хусейн Межидов – командир 249-го отдельного специального моторизированного ордена Жукова батальона "Юг". Использует номер: 79003678059, IMEI 352022091801450, модель Samsung Galaxy A8 Plus 2018 Dual. Находится в с. Бабинцы. Также опознан по видеозаписи. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине! Напомним, ранее мы писали о том, что кафиры могут взорвать склады аммиака в Харьковской области, чтобы обвинить ВСУ. Все оперативные новости о событиях в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.