Россия распространяют ложную информацию о производстве биологического оружия в украинских лабораториях – министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко призвал представителей Всемирной организации здравоохранения опровергнуть эти фейки.

Об этом говорится в материале «Украинской правды. Жизнь».

Виктор Ляшко обратился к представителю ВОЗ в Украине Ярно Хабихту, директору Европейского регионального бюро ВОЗ Хансу Клюге и непосредственно главе ВОЗ Теодора Гебреисуса.

«Сегодня один из нарративов захватчика – это поиск мнимого биологического и химического оружия и следов его разработки в Украине. Конечно, для любого образованного человека – это не более чем просто больная фантазия. Более того, Россия также прекрасно понимает, что такое постсоветская система лабораторных центров, как они работают и какими исследованиями занимаются», — говорит Ляшко.

По его словам, ВОЗ, Европейский региональный и украинский офис ВОЗ на протяжении многих лет помогают системе общественного здоровья в Украине. Они производили оценки работы, обучение персонала, помогали с оборудованием после начала пандемии Covid-19.

«А сейчас захватчики, опираясь на факты наличия этого оборудования, уже готовы винить Украину в создании этого вируса», – возмутился министр здравоохранения.

В связи с активным распространением дезинформации глава Минздрава призвал партнеров выступить с официальным заявлением и отрицать наличие в Украине разработок биологического оружия.

Ляшко объяснил свой призыв тем, что в ВОЗ досконально знают систему биобезопасности и эпидемического надзора в Украине.