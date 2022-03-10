Министр обороны Алексей Резников ярко обратился к российским воинам на территории Украины и военно-политическому руководству РФ. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на профиль министра обороны в Facebook. Резников рассказал, что все высшее руководство Украины во главе с главой государства работают на своих местах. Следовательно, российским властям очень досадно. "Я настойчиво советую каждому российскому солдату проследовать прямиком за российским кораблем, или сдаться в украинский плен, пока не поздно. Ну и по капитуляции. Украина с пониманием примет капитуляцию России", — написал министр. К слову, украинская разведка обнаружила трех командиров "кадыровцев" в Украине и уже ликвидировала одного. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.