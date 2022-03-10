В Харькове временно прекратят поставки горячей воды. В частности, все ресурсы будут направлены на сохранение тепла в квартирах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Харьковские тепловые сети". Из-за обстрелов российских кафиров в Харькове временно вынуждены прекратить поставки горячей воды. Отмечается, что это в целях экономии воды "В целях экономии воды, временно прекращено горячее водоснабжение. Весь имеющийся ресурс КП "Харьковские тепловые сети" направляет на сохранение тепла в квартирах. Просим прощения за неудобства, — говорится в сообщении. Ранее мы сообщали, что из-за вражеских обстрелов в Харькове более 300 домов без тепла. Мы писали, что Харьков объявил набор отдельной бригады территориальной обороны. Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков – в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся! Победа будет за нами! Слава Украине!