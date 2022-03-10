В селе Дарьевка Херсонской области российские кафиры убили женщину, расстреляв авто, за рулем которого она была. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру. Установлено, что русские военные обстреляли торговый павильон и автомобиль. Транспортное средство, в котором была женщина-водитель, вспыхнуло и сгорело дотла. "Указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, а именно статьям 51, 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, прямо запрещающие нападения на гражданское население и гражданские объекты" , – отмечается в сообщении. По факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УК Украины. Напомним, что в Харьковской области кафиры обстреляли кассетными бомбами поселок Селекционный. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.