Министр иностранных дел Великобритании Лиз трасс заявила, что Британия очень озабочена возможным применением Россией химического оружия в Украине. При этом она предупредила, что применение химического оружия президентом России Владимиром Путиным будет являться серьезной ошибкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Мы очень обеспокоены потенциальным применением химического оружия. Мы уже видели, как Россия использовала это оружие в конфликтных ситуациях, но это будет серьезной ошибкой со стороны России, которая прибавится к серьезным ошибкам, уже совершенным Путиным", — заявила министр. Ранее министра Вооруженных сил Великобритании Джеймса хиппи спросили, может ли применение химического оружия перейти "красный предел", из-за которого в конфликт втянулись члены НАТО. "Я не думаю, что сейчас полезно брать на себя какие-либо твердые обязательства по поводу того, где проходит эта "красная черта", но я думаю, что президент Путин должен четко осознать, что когда другие страны использовали химическое оружие, это вызвало международную реакцию", – сказал он. При этом он посоветовал Путину срочно задуматься о случившемся с другими странами, где они применяли химическое оружие. Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о вероятности начала ядерной войны. Кроме того, в МВД Украины заявили, что Россия во время военных действий в Сирии применяла химическое оружие, поэтому угроза для Украины сохраняется. Война России против Украины длится пятнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.