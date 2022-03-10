Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области был ликвидирован командир полка оккупантов полковник Захаров.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны.

Также сообщается, что оккупанты понесли значительные потери в личном составе и технике батальонно тактической группы (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии Центрального военного округа.

В результате значительных потерь БТГр 6 танкового полка вместе с БТГр 239 танкового полка 90 танковой дивизии вынуждены были отступить и перейти к обороне.