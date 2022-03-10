Российские оккупанты, которые захватили Запорожскую АЭС, заминировали побережье Каховского водохранилища, которое граничит с территорией атомной станции.

Об этом сообщает Telegram «Энергоатома».

Глава Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об успешной доставке гуманитарной помощи от Красного Креста в оккупированный город. Это была вторая попытка доставить продукты и лекарства. Ожидается, что вместе с колоннами Красного Креста выехать из города смогут граждане, у которых есть личный транспорт. Планировалось, что выезд состоится сегодня вечером, но его пришлось отменить. Колонны будут формировать завтра утром.

Накануне (9 марта) все объекты Чернобыльской атомной электростанции были обесточены, поскольку произошло аварийное отключение последней линии электропередачи, которая вела к объекту. Работы аварийных дизельных генераторов для электроснабжения важных систем хватит лишь на 48 часов.