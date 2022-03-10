Президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время выступить перед израильским парламентом (Кнессетом). Стороны согласовывают дату. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Kan Амиша Штейна. "Спикер Кнессета Израиля и посол Украины в Израиле договорились определить дату выступления Зеленского перед Кнессетом Израиля", – отметил он. Напомним, ранее на этой неделе Зеленский в обращении в Палату общин Великобритании призвал Лондон усилить санкции против РФ и признать Россию государством-террористом. После выступления битанский премьер Борис Джонсон заявил, что Запад подготовит аналог плана Маршалла для восстановления Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.