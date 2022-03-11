Европейский центральный банк работает над созданием финансового механизма, который позволит миллионам украинских беженцев конвертировать свои сбережения в другие валюты по разумному курсу. Более 2 млн человек покинули Украину после вторжения России, и их число может увеличиться до 5 миллионов в течение нескольких недель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Многие беженцы с трудом покупают даже предметы первой необходимости, поскольку их сбережения в гривнах не конвертируются в большей части Европы, а это значит, что у них нет возможности обменять их по разумному курсу. Это, в свою очередь, делает их жертвами недобросовестных трейдеров, предлагающих сверхнизкие обменные курсы. Несколько политиков ЕЦБ, в основном к востоку блока, в четверг попросили главу ЕЦБ Кристин Лагард предложить совместное решение, и сейчас банк пытается разработать механизм. Источники сообщили, что лидеры ЕС также оказывали давление на банк и просили ЕЦБ активизировать свои усилия. Вариант, рассмотренный лидерами Европейского Союза на саммите в Версале на этой неделе, состоит в том, чтобы ЕС гарантировал кредит и использовал ЕЦБ в качестве посредника в транзакциях. Фактическая конвертация будет происходить через коммерческие банки, но под эгидой центрального банка еврозоны и при поддержке общих правил. Частью решения может быть разрешение украинцам открывать банковские счета в Европе и разрешать им тратить свои гривни в электронном виде до заранее установленного лимита. Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О происходящем прямо сейчас читайте в текстовом онлайне РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.